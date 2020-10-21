Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен предложил Бразилии принять участие в лунной программе, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Белого дома.

«От имени президента США Дональда Трампа имею честь пригласить Бразилию подписать «Соглашения Артемиды», — заявил он.

По этому соглашению, Бразилия станет полноценным участником лунной программы. Ранее американский советник посещал с официальным визитом Бразилию, где встретился с президентом страны Жаиром Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) США скорректировало план лунной программы Artemis. По словам главы ведомства, сроки третьей стадии — непосредственной высадки на Луну — остались прежними. Согласно плану, США планируют высадиться на спутник Земли уже в 2024 году.

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