Подгорица, , 03:16 — REGNUM Депутат от оппозиционной партии Демократический фронт Славен Радунович на пресс-конференции 20 октября заявил, что новое правительство Черногории будет сформировано до 15 ноября. Он также сообщил, что на переговорах не возникает никакихпроблем, за исключением некоторых разногласий по отдельным министерствам, которые, как он указал, будут в скором времени решены. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В партии отметили, что формирование правительства — сложная задача. К тому же, в партии добавили, что у них нет соответствующего опыта, поскольку они впервые входят состав правительства. Граждане жалуются на возможную задержку переговоров, но это не так.

«Как вы знаете, кандидат в премьер-министры Черногории упомянул 8 ноября в качестве крайнего срока. Однако рассчитывайте всё же на 15 ноября. Нет никаких особых проблем, есть некоторые разногласия, но это будет решено через демократические процедуры и принятиесоглашения», — подчеркнул Радунович.

Демократы, по их словам, довольны динамикой переговоров. Они указали в качестве своей приоритетной задачи — создание в Черногории первого «прочерногорского и проевропейского» правительства.