Москва, , 03:07 — REGNUM Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе суда.

Средства взысканы с экс-чиновника и пяти связанных с ним иностранных компаний, они обращены в пользу государства. В Генпрокуратуре России считают, что на посту главы ведомства обвиняемый незаконно получил миллиарды рублей занимаясь предпринимательской деятельностью.

Сумма стала рекордной для России по аналогичным искам. Ранее стоимость конфискованного имущества, нажитого преступным путем, не превышала десяти миллиардов.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества (по части 3 статьи 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК) и легализации преступных доходов (часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Он находится под арестом.

Сам Абызов свою вину не признал, в суде он просил отказать в исковых требованиях.

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