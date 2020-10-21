Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли поделился с союзниками по НАТО данными о российских и китайских ракетах с ядерными боеголовками. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Продолжил наши тесные консультации с союзниками по НАТО по ядерным программам России и Китая. Поделился дополнительной информацией о тысячах ракет средней дальности с ядерным оружием, которые развёрнуты обеими странами. Ценю поддержку союзниками подхода США», — написал Биллингсли.

Напомним, что Россия не получала официального ответа от США на предложение о продлении на один год без дополнительных условий Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что на заседании Североатлантического совета США планируют представить своим союзника по НАТО новые разведданные о России и Китае.

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