Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Свои голоса на всеобщих выборах в США досрочно оставили 35 540 036 американских граждан, сообщает портал United States Elections Project.

Больше всего из них проживает в штате Техас — 4 708 734 человека.

Штаты Калифорния и Флорида занимают по показателю досрочно проголосовавших второе и третье место с результатами 3 989 304 и 3 033 702 избирателя соответственно. В Северной Каролине досрочный формат голосования выбрали уже 1 853 540 человек. Кроме того, в каждом из штатов — Нью-Джерси, Джорджия, Иллинойс, Мичиган, Вирджиния, Огайо и Пенсильвания — этот показатель превышает 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября число досрочно проголосовавших в США избирателей превысило 30 млн человек.

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