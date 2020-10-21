Нью-Йорк, США, , 02:34 — REGNUM Власти американского города Нью-Йорк готовятся к возможному возникновению уличных беспорядков после всеобщих выборов 3 ноября, заявил мэр города Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

Градоначальнику задали вопрос, готовы ли власти к возникновению погромов и уличных беспорядков по итогам выборов. На это де Блазио ответил, что такой сценарий развития событий обсуждается на всех уровнях.

«Эта работа проводится как в полицейском управлении, так и в городском совете», — отметил он.

Мэр Нью-Йорка добавил, что по результатам выборов не исключено, что ряд граждан захочет выразить свой протест. Однако в таком случае, по мнению де Блазио, протесты должны носить исключительно мирный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент США Дональд Трамп призвал своего соперника на грядущих выборах Джо Байдена осудить экстремистские группировки, ответственные за уличные беспорядки в стране. Он подчеркнул, что именно экстремисты несут ответственность за погромы и мародерство в США.