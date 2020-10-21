Париж, , 02:30 — REGNUM Борьбу против радикальных исламистов планируют усилить власти Франции после убийства учителя Самуэля Пати, заявил французский президент Эмманюэль Макрон по результатам встречи с представителями силовых ведомств.

По его словам, руководство республики усилит противостояние тем, кто пытается разрушить основы государства. Французский лидер добавил, что 21 октября в Елисейском дворце пройдет отдельное заседание по выработке стратегии борьбы с радикализацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал, что правительство страны будет «непрестанно» бороться с исламистами после жестокого убийства Самуэля Пати, совершенного 16 октября в пригороде Парижа.

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