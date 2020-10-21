Москва, , 02:21 — REGNUM В Россию с кратким рабочим визитом прибыл глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анна Нагдалян 21 октября сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: в условиях хрупкого перемирия – все новости»

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», — написала Нагдалян.

Напомним, что на пятницу, 23 октября, в Вашингтоне запланированы переговоры министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео проведёт 23 октября встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с Помпео в пятницу – Politico