Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Свое запланированное выступление на митинге в американском штате Пенсильвания отменила первая леди США Меланья Трамп из-за продолжающегося кашля, сообщила журналистам руководитель ее аппарата Стефани Гришэм.

Супруга главы Белого дома Дональда Трампа должна была выступить с ним перед сторонниками, однако решила еще один день воздержаться от поездок по стране из-за состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Меланья и Дональд Трамп переболели COVID-19. При этом американский лидер провел на лечении в госпитале всего три дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, что чувствовал себя суперменом