Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США от Демпартии Грейс Наполитано призвала Белый дом признать независимость Нагорного Карабаха. Письмо с предложением она направила спикеру палаты Нэнси Пелоси.

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«Свобода — это единственная оставшаяся возможность выживания Арцаха. Поэтому я призываю к официальному признанию со стороны США независимости Арцаха», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян призвал послов иностранных государств признать независимость НКР. По его словам, это поможет остановить агрессию Азербайджана и начать процесс мирного урегулирования в регионе.

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