Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Соединённые Штаты вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях земного шара, заявил 20 октября глава Пентагона Марк Эспер, выступая на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

Аналогичным образом, по его словам, США необходимо действовать в отношении Китая.

«Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе», — сказал Эспер.

Он добавил, что если такой уровень сдерживания России будет бесполезным, то США и союзникам будет необходимо «готовиться к худшему».

Ранее глава Пентагона сообщал, что Китай и Россия при помощи высокоточного оружия дальнего действия рассчитывают подорвать военные преимущества США.

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