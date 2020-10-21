Тегеран, , 08:06 — REGNUM 20 октября начальник иранской антинаркотической полиции полковник Маджид Карими и заместитель министра внутренних дел Афганистана по борьбе с наркотиками Мохаммад Хашим Ортаг подчеркнули важность совместного всестороннего сотрудничества между двумя странами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их транзитом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Карими и Хашим Ортаг встретились в подразделении специально обученных полицейских собак (СЕПКА). Заявив, что афганские официальные лица также хотят сотрудничать с Ираном в борьбе с наркотрафиком, Карими подчеркнул, что во время визита Ортага в Иран были проведены переговоры по укреплению границ и проведению совместных операций.

Он отметил: «При поддержке официальных лиц двух сторон, а также серьезной решимости мы надеемся, что сможем максимально предотвратить выращивание, производство и транзит наркотиков».

Ортаг, в свою очередь, сказал, что проблема наркотиков является не только национальной или региональной, но и глобальной темой. «Сегодня Иран и Афганистан находятся на переднем крае борьбы с наркотрафиком», — отметил он.