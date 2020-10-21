Тегеран, , 08:16 — REGNUM 20 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что преодоление нынешней экономической ситуации с наименьшим давлением на экономически уязвимые группы населения является главной целью правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал эти замечания, выступая на 175-й сессии экономического координационного комитета. Рухани отметил, что защита здоровья граждан является приоритетной целью правительства, поэтому оно не пожалеет усилий для поддержания системы здравоохранения.

«Иранское правительство обязано использовать возможности и экономические механизмы для поставок основных товаров и сырья, а также для борьбы с жестокими санкциями противников, направленными на подрыв производства и экономики страны», — подчеркнул он.

Иранский президент настоятельно призвал все соответствующие органы, занимающиеся поставками товаров и медикаментов, облегчить доступ пациентов к продукции медицинского назначения.