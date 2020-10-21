Тегеран, , 08:26 — REGNUM 19 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным охарактеризовал как позитивные и конструктивные переговоры между двумя странами по инциденту с украинским пассажирским самолетом и выразил надежду на скорейшее достижение позитивных результатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 октября.

В ходе встречи в иранской столице обе стороны провели переговоры по инциденту с украинским самолетом. Министры иностранных дел Зариф и Енин также обменялись мнениями о расширении двусторонних связей и путях дальнейшего двустороннего сотрудничества в различных областях.

19 октября иранские и украинские официальные лица начали второй раунд переговоров по крушению пассажирского самолета, который, как ожидается, продлится до 21 октября.

Во втором раунде переговоров заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд должен принять своего украинского коллегу и сопровождающую его делегацию.