Париж, , 00:26 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал к введению правового наказания за «навлечение опасности другого человека в социальных сетях».

Как сообщает Reuters, в ходе выступления в нижней палате французского парламента, Национальной Ассамблее, Кастекс предложил применять наказание против индивидов, подвергнувших жизни других опасности в социальных сетях. Это предложение связано с убийством учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

«Мы больше не можем пассивно наблюдать, как в социальных сетях разворачивается программа по распространению ненависти», — пояснил премьер-министр. «Самуэль Пати был убит и потому, что пользователи интернета не боялись угрожать ему онлайн», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоровубил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент ФранцииЭммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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