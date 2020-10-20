Киев, , 23:48 — REGNUM Власти Украины будут закупать новые корабли для укомплектования новых военно-морских баз в Черном море, заявил 20 октября бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, базы Украина построит самостоятельно, а корабли для них будут закупаться в других странах.

«Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?», — сказал Кравчук.

При этом он заявил, что ракетные катера, которые Украина планирует купить у Британии, будут развивать скорость в два раза больше, чем аналогичные корабли ВМФ России.

«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2−2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего, России», — сообщил Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства двух новых военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

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