Донецк, , 23:37 — REGNUM Посёлок Спартак (ДНР) был в 21:15 мск обстрелян ВСУ из миномётов, сообщает 20 октября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь украинские войска вели со стороны подконтрольной им Авдеевки. По Спартаку было выпущено четыре мины калибром 82 мм.

Напомним, СЦКК ранее сообщил о двух взрывах на позициях ВСУ, прогремевших 20 октября в вечернее время в районе Авдеевки.

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