Вашингтон, 20 октября 2020, 23:17 — REGNUM Решение американской администрации оформить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это позитивное, хотя и не исчерпывающее решение, считают в американском Конгрессе.
Об этом 20 октября сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, опубликовавшая заявление старшего демократа Роберта Менендеса. Комментируя заявление официального представителя Белого дома Морган Ортагус по СНВ-3,Менендес заявил:
При этом Менендес отметил, что считает решение Трампа «полумерой», не решающей «жизненно важных проблем контроля над вооружениями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в заявлении Ортагус от 20 октября сказано, что Вашингтон готов хоть сейчас оформлять продление на год СНВ-3, действие которого истекает в грядущем феврале. Это сделано в ответ на заявление Москвы о готовности к заморозке ядерных вооружений обеими сторонами соглашения.
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