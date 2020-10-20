Подгорица, , 23:21 — REGNUM Представители Европарламента и фонда Генриха Бёлля и Конрада Аденауэра из Сербии от новых властей в Черногории ожидают более эффективной и скорой реализации реформ на пути полноправного членства в Евросоюзе.

Об этом они заявили 20 октября на встрече с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем и лидером гражданского движения УРА Дританом Абазовичем. Бечич и Абазович убеждены, что будут проведены все необходимые реформы для того, чтобы ускорить прогресс на пути к членству Черногории в ЕС, сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Бечич и Абазович 20 октября провели встречу с председателем комитета по иностранным делам Европарламента и вице-председателем Европейской народной партии Давидом Мекалистером, членом Европарламента и комитета по иностранным делам Райнхардом Бутикофером, директором белградского офиса Фонда Генриха Бёлля Симоном Ильзеем и директором представительства Фонда Конрада Аденауэра по Черногории и Сербии Норбертом Бекманом.

Бечич четко изложил принципы из соглашения, которое было подписано тремя лидерами победившей коалиции и которым будет руководствоваться новое «демократическое и проевропейское правительство в Черногории».