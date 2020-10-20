Ереван, , 23:02 — REGNUM Азербайджанские войска используют ставшую тактику диверсионных групп, фотографирующихся в прифронтовых населенных пунктах, сообщил 20 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, «диверсионные группы проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, распространяют новости, в первую очередь предусмотренные для собственного общества».

«Эта тактика, перенятая от террористических формирований… Есть населенные пункты, которые 10−15 дней назад они заявили занятыми, однако ими не контролируются… Ситуация стабильная, определенные скопления или диверсионные действия не означают успеха войск», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Карабах признали гибель порядка 800 своих военных. В Азербайджане данные о потерях засекречены.

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