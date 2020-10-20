Париж, , 22:59 — REGNUM Брижит Макрон, жена президента Франции Эммануэля Макрона, написала открытое письмо, в котором выразила глубокое сожаление по поводу трагической гибели учителя Самуэля Пати, зарезанного исламским экстремистом 16 октября.

Брижит Макрон, которая сама ранее работала преподавателем, почтила память учителя Самуэля Пати, обезглавленного в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, в письме, опубликованном во французском журнале Le Parisien.

«Все мы преподаватели, — написала первая леди Франции в своем письме. — Быть преподавателем значит развивать у своих учеников критическое мышление, чтобы сделать их свободными… Самуэль не просто знал, он воплощал это, потому что он прекрасно понимал возвышенную суть своей профессии».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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