Москва, , 22:21 — REGNUM Участие в торжественной приёмке атомного ледокола «Арктика» 21 октября в Мурманске примет российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 20 октября в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, глава правительства проведёт совещание о развитии Северного морского пути. Будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны РФ и Северного морского пути, его грузовой базы, а также тема обеспечения ледокольной проводки грузов.

«Кроме того, председатель правительства встретится с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Арктика» — это головной ледокол проекта 22 220. Был заложен 5 ноября 2013 г., спущен на воду 16 июня 2016 г., причём осенью того же года на него установили атомные реакторы.

22 сентября 2020 г. «Арктика» отправилась на ледовые испытания в Мурманск, а 3 октября в рамках приёмосдаточных испытаний ледокол достиг северного полюса. При этом корабль преодолел трёхметровые льды.

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