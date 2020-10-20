Гаага, Нидерланды, , 23:05 — REGNUM Специальный трибунал по Косово в Гааге 20 октября опубликовал новые обвинения в адрес президента Косово Хашима Тачи. На этот раз политика обвинили в попытках добиться расформирования Специального трибунала с целью уйти от ответственности.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в Гааге подчеркнули, что полномочия трибунала определены Конституцией Косово и попытки интерпретировать их как-то иначе могут негативно повлиять на процесс расследования.

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Тачи пытается пересмотреть мандат Специального трибунала, называя его «истекшим». Основанием для чего являются противоречивые положения Конституции Косово, в которой говорится о том, что трибунал учреждается на 5 лет и должен прекратить работу после того, как Европейский совет уведомит Косово о том, что все процессы, запущенные Специальным трибуналом, завершены.

Конституционный суд Косово обратился к Специальному трибуналу по Косово за разъяснениями по данному вопросу, которые были предоставлены 19 октября.

Напомним, 24 июня 2020 года Тачи Специальный трибунал по Косово опубликовал ряд серьензых обвинений в отношении Тачи, с которыми вы можете ознакомиться здесь.

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