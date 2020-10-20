Донецк, , 22:04 — REGNUM Два взрыва зафиксированы в районе Авдеевки на позициях ВСУ вечером 20 октября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР.

Взрывы прогремели, как отмечает СЦКК, в 18:10 мск на территории, подконтрольной ВСУ, по направлению населённого пункта Авдеевка.

Напомним, 20 октября СЦКК сообщил, что за сутки 19 октября ВСУ нарушили один раз режим прекращения огня: обстрелу подверглись окрестности села Коминтерново (Новоазовский район, ДНР).

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