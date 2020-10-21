Приштина, , 13:24 — REGNUM Заместитель председателя Демократической партии самопровозглашенного Косово Энвер Ходжай 20 октября назвал «тревожным» сообщение о намерении России открыть представительство Минобороны в Белграде.

На своей странице в социальной сети Twitter Ходжай отметил, что это «представляет вызов для соседей Сербии и атлантической ориентации региона в целом».

Отмечается, что представительство Минобороны РФ в Сербии будет уполномочено организовывать посещения российскими военными частей сербской армии, где используется закупленное у России военное оборудование и оружие. Распоряжение об открытии представительства было подписано главой правительства России Михаилом Мишустиным 15 октября.

Напомним, в сентябре 2020 года Сербия приостановила военные учения «с частями иностранных государств», то есть с Россией и Белоруссией, на полгода.

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