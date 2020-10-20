Москва, , 21:36 — REGNUM Содержание вышедшего доклада Технического секретариата ОЗХО об анализах якобы отравленного Алексея Навального подтверждает его несостоятельность, поскольку в нём отсутствует аргументация, сообщили 20 октября в пресс-службе МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство указывает на то, что из доклада Техсекретариата изъяты, по требованию Берлина (инициатор обращения в ОЗХО) «ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик» веществ, которыми якобы отравили блогера.

Это изъятие якобы связано с тем, чтобы данные об отравляющих веществах (не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия) не получили огласки — так формулирует свои требования Берлин.

«Рассматриваем приведённую в этой связи аргументацию как сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов», — сообщили в МИД РФ.

Поскольку в докладе нет аргументации, то и завершить доследственную проверку в России, начатую с связи с заявлением об отравлении Навального, невозможно, добавляет МИД России.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» блогера остаются не подкреплёнными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — заявили в российском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО, проведя по просьбе берлинской клиники «Шарите» исследование биологических жидкостей якобы отравленного блогера, заявило, что в пробах Навального найдены отравляющие вещества, контролируемые Конвенцией о запрещении химического оружия.

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