Киев, , 21:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместо нормального послания Раде фактически лишь рассказывал, чем он и его команда занимались в прошедшем году.

Об этом в своем комментарии заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт отмечает, что многие «успехи» Зеленского в творческой работе на тему «Как я провел лето», выглядят «крайне сомнительными» и подпадают под определение неточной или же не правдивой информации.

«В выступлении президента отсутствовал анализ того, что фактически произошло со страной за год… Почему страна в экономическом кризисе и как из него будем выбираться, почему сохраняется высокая миграция, почему растет смертность, почему страна через 10 месяцев не готова к новой волне COVID-19 — всего этого мы так и не услышали», — отмечает специалист.

По его словам, само выступление Зеленского было таким «миксом», «винегретом» разного рода тем, которые явно писали разные люди, а потом свели в один текст.

«Например тема внешней политики в выступлении появлялась 5 раз, медицины 4 раза, но все это было несистемно, разбросано и набросано. Все это напоминало такую себе сборную солянку того, что хотел сказать президент, о чем ему нравится говорить и в чем он успешен», — подчеркнул Бортник.

Вместе с тем, политолог признал, что Зеленский является талантливым спикером.

«Эмоциональная подача, яркость, харизматичность — все это присутствует, но в то же время эффективность такого подхода снижается. Это раньше обществом воспринималось «на ура» подобная методика, сегодня же оно все более критично смотрит на такого рода представления», — резюмировал эксперт.