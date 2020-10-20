Белград, , 21:42 — REGNUM 20 октября в министерстве обороны Сербии заявили, что была начата процедура создания представительства Министерства обороны России в Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

В сербском министерстве обороны также уточнили, что раннее была начата лишь законодательная процедура, предшествующая заключению соглашений двух правительств о создании представительства Министерства обороны России в Сербии.

Как заявили в государственном органе, целью создания представительства Министерства обороны России является оказание взаимной поддержки и более оперативное решение вопросов, связанных с военным и военнотехническим сотрудничеством.

Отмечается, что осуществляется этот шаг в соответствии с соглашением между правительством Сербии и правительством РФ, подписанным на основании договорённостями президентов и главнокомандующих России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

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