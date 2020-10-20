Баку, , 21:17 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата армянских вооруженных сил были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана, сообщает 20 октября минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты вечером.

Утверждается, что один аппарат уничтожен в районе города Гянджа, а второй — над селом Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

«Вечером 20 октября в направлении города Гянджи подразделениями ПВО Азербайджана уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Армении», — указано в сообщении военного ведомства.

Тип беспилотников не уточняется.

Стоит отметить, что ранее не было отмечено ни одного случая применения беспилотников армянской стороной. Напротив, Азербайджан массово использует как разведывательные, так и ударные дроны, включая беспилотники-камикадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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