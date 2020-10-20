Тирана, , 23:00 — REGNUM Глава МИД Греции Никос Дендиас 20 октября нанес визит в Албанию, где провел встречу с министром иностранных дел и премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главной темой обсуждения стал вопрос о демаркации морской границы между Грецией и Албанией и определении исключительных экономических зон этих стран в Ионическом море. На встрече в Тиране министры приняли решение опередать этот вопрос на рассмотрение Международного суда в Гааге.

Стороны уже заключали соглашение о границе в 2009 году, однако оно было признано недействительным Конституционным судом Албании, что было негативно воспринято в Греции. Диалог возобновился в 2017 году, но был прерван из-за смены власти в Греции.

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