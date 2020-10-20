Киев, , 21:07 — REGNUM Глава депутатской фракции «Голос» Сергей Рахманин считает, что сегодняшним выступлением в Верховной раде Владимир Зеленский всем доказал, что актер из него «лучше, чем президент».

Об этом Рахманин заявил в своем комментарии вечером 20 октября.

«Можно спорить о том, насколько хорошим актером является Зеленский. Но актером он точно является лучшим, чем президентом… Это главное и единственное впечатление от его выступления с парламентской трибуны», — заявил депутат.

Также он отметил, что офисом президента был анонсирован план «возвращения людей и территорий», но в итоге плана депутаты не услышали.

В завершение Рахманин дал понять, что идеи создания новой платформы по Крыму и специальной экономической зоны для Донбасса власть позаимствовала у «Голоса».

»Я лично озвучивал их еще в начале года во время презентации «стратегии холодной деоккупации», разработанной депутатами фракции «Голос»», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский выступил в Раде с посланием о внешнем и внутреннем положении страны. Часть выступления президент посвятил темам создания т.н. «Крымской платформы» и свободной экономической зоны в Донбассе.