Тегеран, , 21:05 — REGNUM Теперь, когда закончилось действие оружейного эмбарго в отношении Ирана, власти этой страны не станут переориентировать политику на гонку вооружений.

Об этом 20 октября заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на видеоконференции СБ ООН.

Зариф «Иран не намерен вовлекаться в гонку вооружений в регионе, несмотря на окончание ограничений Совета Безопасности».

Иранский дипломат поблагодарил тех членов СБ ООН, которые поддержали Иран и не согласились на инициированное США продление антииранских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября завершилось действие санкций, запрещающих продажу Ирину оружия. Ограничения эти закончились в соответствии с условиями, указанными в Совместном всеобъемлющим планом действий, называемым «ядерной сделкой с Ираном».

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