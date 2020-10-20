Минск, , 21:02 — REGNUM Министерство торговли США откликнулось на просьбу правительства Белоруссии и вновь рассмотрело вопрос о нерыночном статусе белорусской экономики, оставив своё прежнее решение в силе. Об этом говорится в опубликованном сообщении американского министерства.

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По итогам принятого сегодня решения министерство торговли США «продолжит рассматривать Белоруссию как страну с нерыночной экономикой» (non-market economy). Официальную позицию Вашингтона будут учитывать при расчётах демпинговых наценок при рассмотрении антидемпинговых дел в соответствии с антидемпинговым законом США.

Напомним, официальный Минск в начале XXI века решил добиваться членства в ВТО. Для этого ему понадобилось признание экономики постсоветской республики как рыночной. Совмин Белоруссии направил очередное ходатайство о пересмотре статуса белорусской экономики в феврале 2020 года.

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Напомним, Александр Лукашенко долго уповал на эффект своего «разворота на Запад», усилившегося после госпереворота на Украине. Официальный Минск тогда поддержал мятежников, а в дальнейшем поддерживал боеспособность украинских военных подразделений во время войны в Донбассе.

В феврале Александр Лукашенко принял с официальным визитом госсекретаря США Майкла Помпео, который пообещал ему поддержку в противостоянии с Россией. В конце 2019 года Лукашенко отказался подписывать «дорожные карты» интеграции в формате Союзного государства и запретил подписывать контракты с российскими нефтяными компаниями. В нынешнем году официальный Минск закупал нефть в США и у союзников Вашингтона.

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Накануне финала президентской кампании в Белоруссии выяснилась причастность спецслужб США к скандальному уголовному «делу вагнеровцев». Также выяснилось, что Вашингтон не намерен признавать легитимность Лукашенко. Сейчас США, ЕС и их сателлиты применяют к официальному Минску санкции.

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