Приштина, , 22:59 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 19 октября заявил, что Косово достигло серьезных успехов в борьбе с торговле людьми.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с такими заявлениями политик выступил на торжественной церемонии, организованной министерством внутренних дел Косово в Международный день борьбы с торговлей людьми.

Хашим Тачи Косово как государство добилось создания законодательной инфраструктуры, которая способствует борьбе с торговлей людьми и реабилитации жертв. Мы должны ежедневно работать, чтобы обеспечить благополучие наших граждан, чтобы не появлялись возможности для развития подобных негативных явлений, опасных для общества.

При этом политик добавил, что следует положить конец использованию Косово контрабандистами в качестве перевалочного пункта.

Напомним, в настоящий момент Хашима Тачи обвиняется Специальным трибуналом по Косово в пытках, похищении людей, причастности к убийству свыше 100 мирных граждан и препятствовании работе следствия.

Примечательно, что бывшая обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте в своей книге «Охота: я и военные преступники» прямо обвинила Тачи в причастности к торговле людьми на органы.

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