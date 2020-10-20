Приштина, 20 октября 2020, 22:59 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 19 октября заявил, что Косово достигло серьезных успехов в борьбе с торговле людьми.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с такими заявлениями политик выступил на торжественной церемонии, организованной министерством внутренних дел Косово в Международный день борьбы с торговлей людьми.
При этом политик добавил, что следует положить конец использованию Косово контрабандистами в качестве перевалочного пункта.
Напомним, в настоящий момент Хашима Тачи обвиняется Специальным трибуналом по Косово в пытках, похищении людей, причастности к убийству свыше 100 мирных граждан и препятствовании работе следствия.
Примечательно, что бывшая обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте в своей книге «Охота: я и военные преступники» прямо обвинила Тачи в причастности к торговле людьми на органы.
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