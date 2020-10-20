Приштина, , 23:02 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi совместно с социалогической платформой Pyper 19 октября провело опрос населения, с целью выяснить отношение жителей к диалогу о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово. Напомним, на формировании такой Ассоциации настаивают и Брюссель, и Белград.

87,5% опрошенных высказались против создания Ассоциации сербских муниципалитетов, при этом 63,22% выступили против изменения Конституции Косово ради осоздания такой Ассоциации. 77,16% опрошенных заявили, что создание такой Ассоциации «станет фатальным для функционирования косовского государства».

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти высказал сомнения в объективности проведенного исследования и назвал его результаты несоответствующими действительности.

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