Стокгольм, , 20:14 — REGNUM Швеция закрыла доступ на своей территории к сетям и телекоммуникационному оборудованию 5G для китайских компаний Huawei и ZTE, 20 октября сообщает агентство Reuters.

Решение принято в преддверии аукциона по доступу к строительству инфраструктуры 5G, который состоится в ноябре, в соответствии с рекомендациями вооруженных сил и служб безопасности страны.

Представители Huawei назвали решение шведских властей и заявления об опасности китайского оборудования безосновательными, «несправедливыми и неприемлемыми».

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