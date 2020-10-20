Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Прежняя критика американским президентом Дональдом Трампом корпорации Google не имеет отношения к решению минюста США подать в суд на эту компанию, сообщил 20 октября журналистам первый замгенпрокурора Штатов Джеффри Розен.

Розен «Думаю, справедливо будет сказать, что это дело не имеет ничего общего с указанной темой».

Заместитель американского генпрокурора назвал иск к Google исключительно «антимонопольным делом, касающимся условий конкуренции на рынке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск к Google американский минюст подал сегодня, 20 октября. В корпорации раскритиковали эти нападки.

Напомним, в конце августа прошлого года Трамп обвинил Google в манипулировании американскими избирателями на президентских выборах 2016 г. в пользу Хиллари Клингтон — тогдашнего оппонента Трампа на выборах.

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