Милан, Италия, 20 октября 2020, 19:54 — REGNUM Китай обладает слишком большим влиянием в международных организациях, и это вызывает озабоченность, заявил во вторник, 20 октября, глава бизнес-ассоциации инфраструктурных компаний Fincantieri Джампьетро Массоло, передает Il Sole 24 Ore.
Политика «множества центров силы» в настоящее время переживает кризис, полагает Массоло.
Особенно заметна «сложность» сейчас, когда экономика Китая возвращается к росту, а в странах Запада продолжается коронакризис, отметил глава ассоциации.