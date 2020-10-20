Киев, , 19:40 — REGNUM Санкции, введенные Украиной в отношении Российской Федерации, не причинили никакого вреда России, но нанесли серьезный урон украинской промышленности, поскольку «зеркальный ответ» Кремля фактически закрыл для украинских промпредприятий главный и самый перспективный рынок сбыта готовой продукции.

Такое заявление сегодня, 20 октября, сделал народный депутат Рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочей поездки в Луганскую область.

Соответственно, подчеркнул депутат, деструктивная политика Киева давно нуждается в пересмотре.

«Из-за санкций мы фактически потеряли тот экспортный потенциал, который был ориентирован на Россию. Многие предприятия в Луганской области как, собственно говоря, и по всей стране, пострадали от этого», — отметил политик, выступая перед сотрудниками Рубежанского картонно-тарного комбината (одно из предприятий, с которых Россия готова снять санкции).

Он напомнил, что ОПЗЖ и в прошлом году поднимала вопрос о снятии санкций. Однако, находясь в оппозиции, партия может вести речь лишь об односторонней их отмене, чего явно недостаточно. При этом к политсиле продолжают поступать обращения и отдельных предприятий, и ассоциаций производителей, в частности Ассоциации машиностроителей, в свете чего Медведчуку удалось убедить российскую сторону ослабить санкции.

«Мы провели эту работу, смогли в одностороннем порядке убедить Российскую Федерацию снять санкции… Первый этап коснется трех предприятий: двух в Винницкой области и одного в Луганской, которым и стал ваш «Рубежанский картонно-тарный комбинат», — объяснил политик.

По его словам, «буквально недавно» он опять разговаривал с российским премьером Михаилом Мишустиным, и последний заверил главу политсовета ОПЗЖ, что сможет оперативно удовлетворить все его просьбы по этому вопросу, изложенные ранее также президенту РФ Владимиру Путину.

«Более того, мы эту работу продолжаем. Завтра в Торгово-промышленной палате России наша партийная делегация обсудит план дальнейшего снятия санкций со многих украинских предприятий… Падение машиностроения, падение в целом экономики подтверждает: если будут сохраняться санкции (антироссийские со стороны Киева — ред.), которые не причинили вреда России, как это то было предусмотрено, но причинили серьезный урон экономике Украины, то, к сожалению, экономическая ситуация в Украине будет усугубляться», — заявил Медведчук.

Он добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь», несмотря на противодействие, на упреки власти, продолжит работу в этом направлении.

«Наша задача — действовать в интересах людей. Сделать так, чтобы у людей была работа, была заработная плата, а значит — отчисления в бюджет, в пенсионные фонды. И мы сможем добиться этого радикальным изменением экономического курса путем переговоров. А в то, что санкции в будущем будут сняты со всех предприятий, мы в это верим. Мы будем работать и бороться, чтобы это произошло», — резюмировал лидер оппозиции.

Напомним, что 20 октября 2020 года в ходе рабочей поездки в Луганскую область глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель фракции Вадим Рабинович провели пять встреч. В том числе провели встречи с активистами и избирателями партии на Рубежанском картонно-тарном комбинате, приняли участи в конференции «Миру — мир на родной Луганщине».

ИА REGNUM напоминает, что 15 октября президент России Владимир Путин одобрил снятие запрета на поставку в Россию продукции трех украинских предприятий после соответствующего обращения украинской оппозиции.

Санкции сняты с Барского машиностроительного завода (производит котлы центрального отопления), компании Брацлав (выпускает доильные аппараты) и Рубежанского картонно-тарного комбината (производит гофрокартон).