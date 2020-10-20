Москва, , 19:32 — REGNUM Обвинения Вашингтона в кибератаках, которые якобы были предприняты со стороны Москвы, осудил МИД РФ. Об этом говорится в опубликованном 20 октября заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Указав на то, что ни помощник американского генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс, ни госсекретарь Штатов Майк Помпео, выдвинувшие обвинения, не представили ни малейших доказательств, Захарова назвала их заявление «тиражированием избитых тезисов».

Захарова «Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне».

Российский дипломат добавила, что за этим очередным антироссийским выпадом «стоят соображения конъюнктурного политического характера». Делается такой шаг в разгар предвыборной кампании в США, чтобы «поддерживать на плаву тему российской угрозы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, Демерс, а затем Помпео обвинили Москву в причастности к серии кибератак, якобы предпринятых в отношении ряда стран, в том числе США, Украины, Франции. Было сказано, что хакерские атаки осуществили представители российской военной разведки.

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