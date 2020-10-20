Бужумбура, , 19:19 — REGNUM Верховный суд Бурунди вынес заочный приговор в отношении бывшего президента страны Пьера Буйоя, признанного виновным в убийстве демократически избранного главы страны Мельхиора Ндадайе в октябре 1993 года, сообщает 20 октября портал Jeune Afrique.

Буойя приговорен к пожизненному заключению. Пост президента Бурунди он занимал с 1987 по 1993 год и с 1996 по 2003 год. Суд приговорил его и еще 15 человек к пожизненному заключению и штрафу в размере $52 млн.

В октябре 1993 года президент Мельхиор Ндадайе был убит военными из племени тутси, что спровоцировало начало гражданской войны.

Пьер Буйоя уехал за пределы Бурунди несколько лет назад, и сейчас его местонахождение властям неизвестно.

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