Бишкек, , 19:11 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Медербека Сатыева на должность первого заместителя руководителя аппарата президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отмечает «24.kg», ранее Сатыев входил в состав судейской коллегии Бишкекского городского суда, которая в 2013 году оправдала депутатов Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвинявшихся в организации попытки государственного переворота.

ИА REGNUM напоминает, что объявивший себя президентом Киргизии Садыр Жапаров и назначенный им на пост председателя ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее неоднократно организовывали митинги за национализацию принадлежащего канадскому инвестору горнорудного предприятия, разрабатывающего крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

Один из таких митингов закончился попыткой протестующих взять штурмом Белый дом и судебным приговором для Жапарова и Ташиева.

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