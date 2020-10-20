Москва, , 18:55 — REGNUM Соболезнования в связи с убийством учителя в пригороде столицы Франции 16 октября выразил российский президент Владимир Путин французскому коллеге Эммануэлю Макрону, сообщили 20 октября в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

«Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом — варварским убийством французского учителя», — говорится в сообщении.

Москва и Париж выразили «заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом», а также с распространением идеологии исламизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, терактом назвали французские власти жестокое убийство учителя истории, показавшего школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Тело педагога было найдено в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин. Убийцу, исповедовавшего исламистские взгляды, застрелили при задержании.

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