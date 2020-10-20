Брюссель, , 18:48 — REGNUM Европейский союз намерен продолжить санкционное давление на официальный Минск и оказывать активную поддержку белорусской оппозиции. Об этом 20 октября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.

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"Вы можете быть уверены, что мы продолжим оказывать финансовую и политическую поддержку белорусскому народу, гражданскому обществу и независимым СМИ всеми способами», — сказал он.

Боррель отметил, что такая политика будет реализовываться в том числе «через международную координацию и сотрудничество и дальнейшую изоляцию правительства Лукашенко».

Ранее сегодня Жозеп Боррель сообщил, что ни одна из стран Евросоюза не высказала возражений относительно нового пакета санкций, затрагивающих лично Александра Лукашенко, и техническая работа по его реализации должна завершиться в короткие сроки.

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