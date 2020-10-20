Москва, , 18:43 — REGNUM Тема войны в Нагорном Карабахе обсуждалась в ходе телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона сегодня, 20 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Инициатором беседы выступил Макрон, которого российская сторона проинформировала «о предпринимаемых шагах по предотвра­щению дальнейшей эскалации боевых действий».

Москва подчеркнула, что обе стороны нагорно-карабахского конфликта должны соблюдать достигнутые договорённости о перемирии.

Обе страны, Россия и Франция, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ (площадка, созданная для урегулирования нагорно-карабахского конфликта), выразили «готовность к продолжению тесной координации», в том числе и по линии СБ ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за то, чтобы влияние на ситуацию в Нагорном Карабахе Турции, которая также является членом Минской группы ОБСЕ и одновременно — союзником Азербайджана, было устранено.

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