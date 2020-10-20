Приштина, , 20:51 — REGNUM Глава косовского телеканала RTV21 Афердита Сарачини-Кельменди 20 октября заявила, что в «аналитических агентствах» пришли к выводу, что Россия финансирует распространение fake news на Балканах. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Якобы в преддверии выборов в Косово и Северной Македонии (и даже в богом забытой Албании) отмечалось появление «множества» порталов, которые распространяли ложную информацию с целью обеспечить победу «противоположной стороны». Порталы прекращали действовать вскоре по окончании выборов и финансировались Россией.

Поскольку не приведено ровным счетом ни одного факта, кроме проведения выборов и появления порталов, не приведены ссылки на порталы, не говорится о том, какую партию или коалицию поддерживала Россия (что особенно интересно было бы узнать про Албанию или Косово, где антироссийски настроены чуть меньше чем все политические партии), не показаны схемы финансирования порталов (которые могли профинансировать и сами партии в ходе предвыборной кампании) … опровергать заявления Сарачини-Кельменди очень сложно. Но может быть, не так уж и нужно.

Напомним, термин fake news приобрел новое звучание после того, как президент США Дональд Трамп публично осудил журналистов, распространяющих вредящую ему ложную информацию. Иронично, но на тот момент в СМИ раздувались сообщения о вмешательстве России в выборы в США с целью способствовать победе Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Сенеже» эксперты рассказали о ключевых правилах борьбы с фейками