Ереван, , 18:29 — REGNUM Обвинения ВС Азербайджана в адрес ВС Армении, которые якобы атаковали сегодня, 20 октября, два азербайджанских района — Тертерский и Геранбойский, — ложны.

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Об этом 20 октября заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Степанян «Министерство обороны Армении опровергает заявление минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона наносит ракетные удары по Геранбойскому и Тертерскому районам».

Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанские военные ранее заявили о ракетном ударе армянских ВС по ряду населённых пунктов в Тертерском и Геранбойском районах, предпринятом вечером 20 октября.

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