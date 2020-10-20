Ереван, 20 октября 2020, 18:29 — REGNUM Обвинения ВС Азербайджана в адрес ВС Армении, которые якобы атаковали сегодня, 20 октября, два азербайджанских района — Тертерский и Геранбойский, — ложны.
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Об этом 20 октября заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Как сообщало ИА REGNUM, азербайджанские военные ранее заявили о ракетном ударе армянских ВС по ряду населённых пунктов в Тертерском и Геранбойском районах, предпринятом вечером 20 октября.
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