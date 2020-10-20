Москва, , 18:21 — REGNUM В Совфеде не поддерживают предложения Минфина по сокращению численности Вооружённых сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Министерство обороны высказало аргументированную позицию по данным вопросам, с которой комитет Совета Федерации по обороне и безопасности полностью согласен, отметил глава комитета Виктор Бондарев.

«Инициатива Минфина о сокращении должностей военнослужащих к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведёт. Во-первых, на реформу структуры Вооружённых сил и на выплату компенсаций сокращённым военнослужащим будет потрачена значительная сумма, нивелирующая экономию. Во-вторых, хочу напомнить, что средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на списочную, а не на штатную численность», — рассуждает сенатор.

Предложение по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу также кажется комитету нецелесообразным.

«Аналогичная оптимизация уже проводилась в 2007—2012 годах (тогда сокращение военнослужащих проводилось в подразделениях обеспечения) и привела к многочисленным проблемам, влияющим на боеспособность Вооружённых сил», — сказал Бондарев.

Что касается пенсионного обеспечения, сенатор отметил, что нормы закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, индексация пенсий для всех категорий граждан предусмотрена Конституцией Российской Федерации.

«С учётом уже осуществлённого увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет Минобороны России прорабатывало вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию, с 20 до 25 лет при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров. Однако Минфин эту инициативу не поддержал. А обсуждать увеличение необходимой выслуги лет для выхода на пенсию и не предусматривать при этом компенсационные меры мы считаем неправильным», — заявил глава комитета.