Санкт-Петербург, 20 октября 2020, 18:13 — REGNUM Петербург окажется в сложной ситуации в связи со второй волной коронавируса, если жители не будут исполнять предписания Роспотребнадзора. Об этом заявил 20 октября губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
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"Эпидемическая обстановка по-прежнему остается сложной. Заболеваемость вновь растёт. У нас созданы необходимые резервы для своевременной реакции на возникающие вызовы. Конечно, у нас такой возможности не было в июне, мае. Мы были в очень сложном состоянии. Но они [резервы] не бесконечные, они могут, в общем-то, истощаться. Поэтому надо соблюдать правила, предписанные Роспотребнадзором», — заявил Беглов.
Он также призвал подчиненных экономить бюджетные средства, но не впадать в крайности в сфере здравоохранения. «Экономия должна быть, но не за счет здоровья петербуржцев», — сказал губернатор.
Он напомнил, что из-за пандемии многие массовые мероприятия в городе были перенесены с весны на осень. «Настало время еще раз внимательно посмотреть на необходимость их проведения. Погода соответствующая, да и пандемия — второй подъем», — сказал Александр Беглов.
Заметим, районные администрации и муниципальные образования продолжают заказывать через госзакупки проведение массовых мероприятий и праздников осенью и зимой, несмотря на то, что Петербург ставит новые рекорды по числу выявляемых каждые сутки случаев заражения — минувшим днем обнаружили почти 700 новых носителей.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 53 287 случаев заражения COVID-19. Скончались 3460 человек. Выздоровели 34 205 человек.