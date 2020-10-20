Баку, , 17:47 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана отрицает сообщения СМИ и армянских военных о поражении азербайджанских войск в районе Худаферинского водохранилища.

Об этом заявила 20 октября пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

«Распространенная министерством обороны Армении сообщение о том, что боевые действия ведутся на Худаферинском направлении, является абсурдом и не нуждается даже в комментарии. Это — дезинформация, направленная на частичное снижение страха, царящего в армянском обществе», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, независимые источники 20 октября подтвердили заявления МО Армении об успешном контрударе по позициям азербайджанских войск возле Худаферинского водохранилища.

Напомним, бои в нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона признала гибель около 800 своих военнослужащих с начала боевых действий. Азербайджан данные о своих потерях не публикует совсем.

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